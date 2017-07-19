Последние дни проходят в США под знаком российской гражданки Натальи Весельницкой, которую некоторые американские СМИ называют чуть ли "связной" между Кремлем и командой Дональда Трампа. Пресса с неистовством бультерьера вцепилась в президента и его сына, Трампа-младшего.

Как уже сообщал haqqin.az, отпрыск президента США в прошлом году встречался с Весельницкой, которая через посредника пообещала людям Трампа выдать некий компромат на главного конкурента Дональда во время выборов - Хиллари Клинтон. Никакого компромата у нее, как выяснилось, не было и в помине. Весельницкой двигал совершенно другой интерес, а компромат был лишь приманкой, чтобы вытащить Трампа-младшего на встречу. Сейчас тот сам признал, что встреча была "абсолютно пустой". И по наивности подробно сообщил в социальной сети о своем контакте с непонятной русской. Сын президента думал, что так будет лучше, мол, его признание отведет от отца подозрения в сговоре с Кремлем. А вышло все наоборот. Америку стало еще больше лихорадить.

Заговор, идущий из Подмосковья

Большая пресса США заподозрила, что Весельницкую специально заслал Кремль, что ее встреча с Трампом-младшим была, как пишет The Washington Post", операцией российских спецслужб". В Конгрессе представители Демократической партии США Брэд Шерман и Эл Грин выдвинули инициативу об импичменте президенту США Дональду Трампу. Они обвиняют американского лидера в создании препятствий правосудию при расследовании российского «вмешательства» в президентские выборы 2016 года. Конгрессмены также заявляют, что «весь мир шокирован непрофессионализмом» главы Белого дома.

Что же происходит на самом деле? Откуда взялась эта сама Весельницкая? Выясняется, что она и английский-то не знает, а вынуждена была разговаривать с сыном президентам через переводчика.

В нулевые годы эта дама занималась адвокатской практикой в Московской области и была какое-то время районным прокурором. Ее имя фигурирует в целом ряде скандалов вокруг земли и собственности в Красногорском районе под Москвой. Проходящая по ним в качестве свидетеля Наталья имеет репутацию "решалы". Это довольно распространенное в нынешней России понятие, означающее, что тот или иной человек в силу своего положения или связей в состоянии решать конфликты, возникающие между представителями бизнеса, или между ними и силовиками, или между теми и другими и местными чиновниками. Имя Весельницкой в этой связи можно легко найти на сайте "Компромат.ру" и в статьях независимой "Новой газеты".

Вспоминая Распутина

Но возникает резонный вопрос: каким образом "решала" районного масштаба вдруг превратилась в фигуру мировой политики? Подобное в истории случалось, между тем, неоднократно. Достаточно вспомнить явление Григория Распутина, деревенского попа из Сибири, получившего немыслимое влияние на семью императора Николая II.

Вот и теперь происходит нечто подобное.

На мировую сцену врываются некие самозванцы и проходимцы, никого не представляющие, но по прихоти судьбы обретающими известность на весь мир.

Вся мировая пресса сообщила, что Трамп, вернувшись из Европы, вновь был вынужден разбираться с "русским вопросом". Как пишет французская Le Figaro, "на Белый дом обрушился ураган 5-й категории, не снизивший интенсивности последующих разоблачений". Оказалось, что во встрече сына президента с российской адвокатшей участвовали по меньшей мере восемь человек. Со стороны Трампа: Дональд-младший, зять Джаред Кушнер, руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт, известный своими пророссийскими связями, и переводчик. С российской стороны: адвокат Весельницкая, публицист Голдстоун, представитель семьи Агаларова, близкого к Владимиру Путину, который заступился за Весельницкую.

Наконец, присутствовал странный персонаж Ринат Ахметшин, лоббист с двойным российско-американским гражданством, который ни с того ни с сего сопровождал адвоката Весельницкую, с которой он только что отобедал. Ничего себе компашка! Кстати, теперь американские СМИ пишут о том, что этот самый Ахметшин связан с темными оккультными науками. Повлиять на Трампа-младшего хотел, ведьмак такой?

Возвращаясь к "акту Магнитского"

Сейчас, две недели спустя после того как разгорелся этот скандал вокруг встречи Трампа-младшего с российской адвокатессой, стало выясняться, что та в первую очередь хотела привлечь внимание не к фигуре госпожи Клинтон. Ее приманкой была информация о том, что фирма небезызвестного Уильяма Браудера, главного лоббиста "акта Магнитского", незаконно финансировала избирательную кампанию демократов.

Напомню историю "акта Магнитского". В 2009 году в московском СИЗО скончался Сергей Магнитский, адвокат американской компании Hermitage Capital. Его обвиняли в махинациях с налогами, однако, как свидетельствуют независимые российские СМИ, он сам выявил обширную сеть финансовых преступлений высокопоставленных российских чиновников и за решеткой его попросту убили.

Уильям Браудер, глава Hermitage Capital, также убежден, что в смерти его сотрудника Магнитского виновны российские чиновники, которых адвокат пытался уличить в финансовых делишках. В России дело о смерти Магнитского было прекращено в 2013 году за отсутствием события преступления. А Hermitage Capital начала настойчиво продвигать на Западе идею о том, что смерть Магнитского забывать нельзя и российские власти должны понести за это ответственность. Усилия Браудера не прошли даром. В 2012 году в США был принят "закон Магнитского" и на Россию, ее чиновников были наложены экономические санкции, которые действуют до сих пор.

И вот теперь Наталья Весельницкая в интервью газете The Wall Street Journal, по сути, признала, что ее главной задачей была борьба против «акта Магнитского», закона, от которого пострадал ее клиент - предприниматель Денис Кацыв, владелец офшорной компании Prevezon Holdings. Он сын бывшего министра транспорта Московской области, а ныне вице-президента РЖД Петра Кацыва, с которым тесно связана "решала" Весельницкая.

Понимаю, что у меня в тексте слишком много имен мало кому известных людей. Но вся эта в высшей степени мутная история позволяет сделать любопытный и важный вывод. На мировую сцену выходят малозначимые персонажи, которые ведут свою игру и она становится фактором мировой политики. И случается это в те годы, когда мир переживает приступы неопределенности.

Почти как в России в начале прошлого столетия. У нас это связано с тем, что никто не понимает, как вести себя с Америкой и ее непредсказуемым президентом Дональдом Трампом. Сюда добавляется неопределенность отношений с Украиной и судьбой самопровозглашенных республик, неясность ситуации в Сирии, да и вообще во всем мире. А в Америке не понимают, что им делать со своим президентом - свергать его досрочно или терпеть годами его экстравагантные выходки.

И на все это накладывается принципиальное различие в политической культуре Америки и России, которое меня просто поражало за долгие годы работы в США. У нас не просто разные ценности, наши две страны как будто с разных планет. Как говорил один персонаж, "что для русского хорошо, для немца - смерть". То же самое можно сказать и о русских и американцах. "Скажи, американец, в чем правда?", - так можно переиначить вопрос героя известного культового фильма "Брат". Американец ответит, но русский не поймет и только покачает головой.

Один именитый автор российского издания Gazeta. ru экстраполирует историю с "решалой" Весельницкой на нашумевшее дело о предполагаемом вмешательстве российских хакеров в американскую избирательную кампанию. Владимир Путин неоднократно и публично, в присутствии известных зарубежных политиков, отвергал эту возможность. Российский президент весьма опытен по части проведения специальных операций. Он не может не понимать, что спецоперацию такого масштаба, в которой задействованы сотни людей, филигранно провести нельзя, всегда обнаружится какой то след от "дымящегося пистолета". И если вскроется, что эти операции санкционировал он, то это навсегда выведет его из круга влиятельных лидеров мира, он станет изгоем.

Лично я верю в то, что, несмотря на весь контроль со стороны Путина над силовиками, речь может идти о независимых игроках, которые действуют на свой страх и риск. Точно так же, как и в случае со "специальной миссией" Наталии Весельницкой. Смешно даже предполагать, что президент мог поручить подмосковной адвокатессе и прокурорше столь деликатное поручение.

Пьеса абсурда

Нынешний виток скандала вокруг "связей Трампа с русскими" поистине достиг уровня пьесы театра абсурда. Но связано это прежде всего с внутриполитической ситуацией в Соединенных Штатах. Неприятие Трампа со стороны значительной части общества, отраженное в его самом низком в Америке за 70 лет президентском рейтинге - 36 процентов, достигло точки кипения, и противникам президента требуется все время подбрасывать все новые поленья в огонь. Востребованной оказалась даже старая история вокруг "акта Магнитского". На этой неделе Браудер выступит в Конгрессе, где расскажет о своих претензиях в адрес Весельницкой, и вполне возможно, что американские слуги народа пригласят выступить с показаниями и ее саму. Виток скандала вокруг связей с русскими идет по спирали вверх, и чем все это закончится - никому не известно. Ясно только, что ничего хорошего ожидать не приходится.

Справедливости ради надо сказать, что во многом виноват сам Трамп. Он слишком много пространства для маневра отвел членам своей семьи, и она стала для него настоящей ахиллесовой пятой. То, что хорошо русскому, да, впрочем, и всему эсэнговью - устраивать своих детей на престижные посты, для американцев - смерть, в этой стране не любят и отвергают непотизм во всех его проявлениях.

А что для американцев смерть, для русских - милое дело. Невозможно представить себе, чтобы прокурор какого-то округа из штата Небраска взялся бы выступать в качестве лоббиста и вышел бы на связь с людьми Путина. А российские "решалы", вышедшие из подмосковных джунглей бизнеса, вдруг неоправданно становятся фигурами мирового класса. Интереснейший феномен, когда борьба за региональное влияние и деньги конвертируется в политическое влияние и все это ложится тяжким грузом на отношения между двумя крупнейшими странами мира. Фантасмагория, да и только. Гришка Распутин, мы тебя помним!

P.S. Я хотел написать текст о том, насколько реальны шансы на проведение импичмента против президента Трампа, а получилась почти оккультная история. Что же поделать, если сейчас вместо ленинского объективного материализма мы получаем субъективный идеализм.