Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетит на следующей неделе Венгрию, сказал венгерский посол в Баку Имре Ласлоцки, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
«Целью визита является подготовка визита президента Ильхама Алиева в Венгрию, который состоится в октябре текущего года», - сообщил дипломат журналистам.
По словам И.Ласлоцки, в рамках визита И.Алиева в Будапешт будет подписан пакет соглашений о двустороннем сотрудничестве.
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Министры иностранных дел государств - членов программы Восточного партнерства Европейского Союза соберутся в Будапеште.
«Венгрия в рамках председательства в Вышеградской группе организует в Будапеште 11-12 сентября встречу глав внешнеполитических ведомств стран Восточного партнерства», - сказал посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки журналистам.
Дипломат выразил уверенность, что эта встреча внесет вклад в работу саммита Евросоюза и Восточного партнерства в ноябре.
По словам И.Ласлоцки, в саммите примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.