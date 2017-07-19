Семья отказалась от оппозиционного экстремиста Видади Искендерли

Некоторое время назад члены семьи одного из главных экстремистов оппозиционного подполья экс-прокурора Видади Искендерли, находящегося в настоящее время в бегах, на нелегальном положении, в Грузии, обратились с письмом к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом haqqin.az стало известно из правительственных источников.

В своем обращении мать В.Искендерли – Хабиба Искендерова и его брат – Исфендияр Искендеров довели до внимания главы государство свое негодование в связи с деятельностью В.Искендерли. В письме говорится, что «член нашей семьи намеренно распространяет об Азербайджане заявления и информацию клеветнического характера, и именно по этой причине они более не воспринимают Видади как члена семьи, ибо он запятнал честь рода Искендерли».

Мать и брат оппозиционного экстремиста просят власти «помочь избавиться от этого позорного клейма», цитирует haqqin.az обращение семьи Искендерли на имя президента Азербайджана.