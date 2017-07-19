В Уругвае легализовали производство и продажу марихуаны

Уругвай стал первой страной в мире, разрешившей выращивание и продажу марихуаны.

Начиная с 19 июля марихуана продается в отдельных аптеках и под контролем государства. Заранее зарегистрировавшиеся клиенты могут покупать до 10 граммов двух видов наркотика в неделю, сообщает радиостанция Deutsche Welle.

По данным уругвайского государственного института каннабиса, на данный момент зарегистрировались около пяти тысяч человек, из них 70% составляют мужчины, большинство из которых в возрасте от 30 до 44 лет.

Один грамм марихуаны стоит в аптеке примерно $1,30, дешевле чем у дилера. Власти ожидают, что таким образом удастся лишить торговцев наркотиков доходов на сумму около $7 млн в год.

Производство марихуаны в Уругвае также организовано под контролем государства. Двум компаниям разрешено выращивать в год по две тонны конопли. Кроме покупки в аптеке, государство определило еще два способа легального получения марихуаны. Граждане имеют право выращивать дома до шести растений конопли или вступать в "клубы", которые совместно выращивают коноплю. Членам клуба разрешено потреблять до 480 граммов каннабиса в год.