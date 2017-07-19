В России террористов будут лишать гражданства

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон, который позволяет лишать гражданства России иностранцев, осужденных по «террористическим» и «экстремистским» статьям УК. За документ проголосовали 409 депутатов, против не выступил никто, сообщает Медуза.

После одобрения нового закона Советом Федерации и подписания его президентом в России можно будет отменять решение о предоставлении гражданства тем, у кого имеется гражданство другой страны или гарантии его получения.

Принятый депутатами документ также вводит присягу, которую иностранцы должны приносить, когда вступают в российское гражданство. Для украинцев процедура получения гражданства России упрощается.