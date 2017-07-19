Еще один сын чиновника совершил беспредел в Баку

Сын полицейского чиновника насмерть сбил пешехода, сообщает Lent.az.

Согласно информации, наезд на пешехода совершил 24-летний Ахад Керимов, который управлял автомобилем Porsche Cayenne с госномерами 90 HR 440.

Сообщается, что инцидент произошел на Сабунчинском круге, рядом с автозаправкой SOCAR. Porsche Cayenne переехал пешехода, который находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом под Porsche Cayenne пешеход оказался после удара со стороны другого автомобиля.

24-летний Ахад Керимов приходится сыном бывшему начальнику Следственного отдела ГАИ, полковник-лейтенантку Хикмету Керимову, который в настоящее время занимает должность начальника Следственного отдела Ширванского РУП.