Алиев, Эрдоган и Бердымухамедов встретятся в Ашхабаде

Главы МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции обсуждают в Баку вопросы подготовки к саммиту глав этих государств, сказал сегодня журналистам в Баку глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Сегодня на встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана будут обсуждаться вопросы подготовки к саммиту глав государств, который состоится в текущем году в Ашхабаде», - сказал М.Чавушоглу в Баку.

По его словам, главы МИД рассмотрят также повестку предстоящего саммита.

Министр внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедъяров, в свою очередь, подчеркнул, что с коллегами из Турции и Туркменистана они обсудят «весь спектр вопросов, представляющих взаимный интерес».