Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Пьер де Вилье подал в отставку на фоне глубоких разногласий с президентом страны Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает AFP.

В заявлении об уходе генерал указывает, что считает себя "более не в состоянии поддерживать далее модель армии, которая представляется способной обеспечить защиту Франции и французов сегодня и завтра, и поддерживать устремления нашей страны".

Как отмечается, Макрон уже принял отставку де Вилье.

Разногласия между Макроном и де Вилье обострились в последние недели на фоне планов правительства по резкому сокращению оборонного бюджета. Де Вилье выступил с критикой этих намерений исполнительной власти, после чего на минувшей неделе президент республики, выступая перед французскими военными на собрании по случаю Национального праздника страны, публично призвал генерала к субординации.