Подписаться на уведомления
 

Глава Генштаба Франции ушел в отставку из-за спора с Макроном

 

Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Пьер де Вилье подал в отставку на фоне глубоких разногласий с президентом страны Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает AFP.

В заявлении об уходе генерал указывает, что считает себя "более не в состоянии поддерживать далее модель армии, которая представляется способной обеспечить защиту Франции и французов сегодня и завтра, и поддерживать устремления нашей страны".

Как отмечается, Макрон уже принял отставку де Вилье.

Разногласия между Макроном и де Вилье обострились в последние недели на фоне планов правительства по резкому сокращению оборонного бюджета. Де Вилье выступил с критикой этих намерений исполнительной власти, после чего на минувшей неделе президент республики, выступая перед французскими военными на собрании по случаю Национального праздника страны, публично призвал генерала к субординации.

520 просмотров


Старости
Джавид Гурбанов из-за Севера и Юга улетел в Москву
Джавид Гурбанов из-за Севера и Юга улетел в Москву
Наша погода
Сегодня 33° / 22°
20 Июл 34° / 23°
21 Июл 35° / 24°
22 Июл 35° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7017 AZN
1 EUR   =   1.9632 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

В Баку мужчина напал на жену с ножом
Террористы пытались убить лидера турецкой оппозиции
Россиянин оплатил 25 штрафов ради отдыха в Азербайджане
Шестая дочь Рахмона возглавила банк
Синоптики предупреждают о жаре
СГБ разоблачила и арестовала шпионскую сеть
Таможенники Азербайджана, Турции и Грузии обсудили Шелковый путь
Сын Асада: «Мой отец не диктатор»
Алиев, Эрдоган и Бердымухамедов встретятся в Ашхабаде
Глава Генштаба Франции ушел в отставку из-за спора с Макроном
Еще один сын чиновника совершил беспредел в Баку
В России террористов будут лишать гражданства
У организации Фетхуллаха Гюлена конфисковали 48,5 миллиарда
В Уругвае легализовали производство и продажу марихуаны
Семья отказалась от оппозиционного экстремиста Видади Искендерли
Ильхам Алиев едет на саммит Евросоюза обновлено
Компроматы и проходимцы сотрясают Вашингтон наш комментарий
В Загатале волки напали на военнослужащего
Туркменбаши посетит Азербайджан
Чавушоглу на переговорах с Мамедъяровым Фото
Маккейн призвал усилить давление на Россию
США снова пошли на Иран наше послесловие
Лукашенко едет в Киев
Антитеррористическая операция в Стамбуле
Чавушоглу на переговорах с Ильхамом Алиевым Обновлено; Фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться