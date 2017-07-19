Сын Асада: «Мой отец не диктатор»

Сын президента Сирии Башара Асада Хафез заявил, что стал свидетелем "всего ужаса" происходящего в стране, сообщает бразильская газета O Globo.

«Я живу и вижу весь ужас того, что происходит в моей стране. Население и правительство объединены против захватчиков страны», - заявил изданию 15-летний Хафез Асад, приехавший в Рио-де-Жанейро для участия в математической олимпиаде.

«Я знаю, что за человек мой отец. Люди говорят много всего о нем как о президенте. Многие слепы. Но это не отображает действительности»,- ответил старший сын Асада на вопрос журналиста о том, что он чувствует, когда его отца называют диктатором.

Сам Башар Асад подчеркивал, что допускает ситуацию, при которой его семья не будет находиться у власти, поскольку страна принадлежит всем сирийцам, а не только его родным.

Хафез Асад — один из трех детей Башара Асада и Асмы аль-Ахрас, специалиста в области компьютерных технологий. У президента Сирии есть еще один сын и дочь.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.