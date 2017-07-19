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Таможенники Азербайджана, Турции и Грузии обсудили Шелковый путь

 

Азербайджан, Грузия и Турция проводят большую работу для развития Шелкового пути, сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Айдын Алиев в среду в Баку на трехсторонней встрече Азербайджан - Грузия - Турция.

Во встрече принимают участие первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили и министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкджи.

По словам А.Алиева, многие страны работают над развитием Шелкового пути, но особое внимание этому вопросу уделяют именно Азербайджан, Грузия и Турция.

Эти три страны проводят масштабные работы для повышения грузоперевозок и обеспечения энергетической безопасности в регионе, отметил он.

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