СГБ разоблачила и арестовала шпионскую сеть

В ходе контрразведывательных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджана, была пресечена попытка гражданина Мухтара Ягубова покинуть страну. Он собирался вывезти из Азербайджана компактный электронные носители с информацией, собранной в результате шпионской деятельности по поручению иностранных спецслужб, сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью СГБ.

В результате мероприятий, проведенных по уголовному делу, возбужденному по факту госизмены, в Баку и других районах страны были задержаны члены преступной группы: Ягубов Мухтар Джамал оглу, Ахмедов Шакир Ханлар оглу, Зейналлы Зека Абыш оглу, Аббаззаде Сабухи Октай оглу, Нуриев Худашюкюр Меджид оглу и Гусейнов Кямаледдин Исахан оглу. Соответствующими решениями суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Была обнаружена и изъята переписка с иностранными спецслужбами, а также выявлена деятельность группы по попытке войти в связь с чиновниками, общественными деятелями, внедриться в другие круги Азербайджана, которая осуществлялась по поручению иностранных спецслужб. Члены группы также пытались собрать секретную информацию о деятельности органов безопасности, Вооруженных сил Азербайджана и проводимых в стране мероприятий в целях безопасности.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия.