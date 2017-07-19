Россиянин оплатил 25 штрафов ради отдыха в Азербайджане

Житель Мещовского района в Калужской области, чтобы отдохнуть за рубежом у родственников в Азербайджане, оплатил 25 штрафов за нарушение ПДД, задолженность по налогам и госпошлине, а также исполнительный сбор на общую сумму около 157 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УФССП.

«Ряд исполнительных производств в отношении мужчины был возбужден в отделе судебных приставов по Мещовскому и Мосальскому районам. Действенной мерой принудительного взыскания задолженностей оказалось ограничение выезда за пределы Российской Федерации. Должник, как только узнал об ограничении выезда за границу, тут же явился к судебному приставу и частично погасил задолженность, оставшуюся часть долга он внес буквально на следующий день», - говорится в сообщении.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, ограничения сняты и теперь мужчина сможет посетить родственников на побережье Каспийского моря.