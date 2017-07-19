Террористы пытались убить лидера турецкой оппозиции

Против лидера турецкой оппозиции Кемаля Кылычдароглу планировался заговор с целью его убийства. Об этом стало известно из переписки террористов по WhatsApp, сообщает SABAH.

Экстремисты из ИГИЛ собирались убить лидера Народной республиканской партии Кемаля Кылычдароглу во время «Марша Справедливости».

Для этого планировалось арендовать мини-автобус и въехать в его колонну в Коджаэли. 5 июля в Кайсери был задержан член ИГИЛ по прозвищу «Абу Хуссейн» и еще 14 экстремистов. Таким образом теракт был предотвращен.