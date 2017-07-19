Турция, Азербайджан и Грузия договорились по таможне

В Баку состоялось подписание совместного заявления об укреплении связей в таможенной сфере между Азербайджаном, Грузией и Турцией. Как сообщает корреспондент haqqin.az, заявление подписали глава Таможенного комитета Азербайджана Айдын Алиев, первый вице-премьер Грузии Дмитрий Кумсишвили и министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкджи.

Стороны обсудили перспективы развития таможенного сотрудничества в рамках грузоперевозок по трансграничному железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс (БТК), рассмотрели различные вопросы таможенного сотрудничества.

Также специалисты из Азербайджана, Грузии и Турции, представляющие органы внутренних дел, таможню и железные дороги, в связи с началом эксплуатации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс рассмотрят вопросы организации таможенных и пограничных пропускных процедур, операции по первичному обмену информацией, признание итогов первичных таможенных документов по международным перевозкам и другие вопросы.