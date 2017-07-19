МИД России: «Мамедъяров и Налбандян встретятся в Нью-Йорке»

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовят встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает «Спутник».

«Как мне известно, сопредседатели будут дальше интенсифицировать свои усилия, готовится встреча с министрами иностранных дел двух государств в Нью-Йорке», — сказал журналистам Лукашевич в ходе телемоста с Веной в среду.

Он отметил, что скорее всего будут предприняты какие-то меры для повышения уровня работы со сторонами с точки зрения подготовки новой встречи на высшем уровне.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Карабаху выступили с заявлением по итогам встречи с главами МИД Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном, предложив организовать встречу президентов Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна.