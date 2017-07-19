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Эстонская полиция через 14 лет нашла украденный велосипед

 

В Эстонии нашли похищенный 14 лет назад с балкона одного из домов в городе Тырва велосипед, сообщает портал Postimees со ссылкой на агентство BNS.

После кражи хозяйка заявила в полицию и сообщила номер рамы похищенного велосипеда, однако тогда найти его не удалось.

14 лет спустя велосипед был обнаружен в городе Валга, расположенном на границе Эстонии с Латвией.

«Женщина была изумлена и удивлена, что велосипед вернется к ней. Тем более, что накануне семья планировала покупку нового велосипеда и впервые за долгое время обсуждала пропажу старого. Семья даже пошутила, что, возможно, нет смысла покупать новый велосипед, вдруг скоро вернут старый. Их тем более потрясло поступившая на следующий день от полиции радостная весть о найденном велосипеде», - сообщил представитель полиции Марек Кяйс.

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