Саудовская Аравия нанесла авиаудар по Йемену: десятки погибших

Как минимум 20 мирных жителей были убиты после авианалета коалиции Саудовской Аравии в Йемене. Об этом сообщило признанное правительство Йемена, передает Reuters.

Министр по правам человека Йемена Мохаммед Аскар призвал начать расследование в отношении этого «несчастного случая», в то время как представитель хуситов Мохаммад Абдуль-Салам назвал событие «ужасным преступлением».

Напомним, правительственные силы Йемена при поддержке коалиции ведут борьбу для захвата главной военной базы в течение последних месяцев. Коалиция была сформирована в 2015 году для борьбы с хуситами, после того как Сана, столица Йемена. перешла под контроль повстанцев.