Саудовский посол: «Времена, когда турки могли вмешиваться в дела арабов, прошли»

Посол Саудовской Аравии в ООН Абдаллах Аль-Муаллими ответил на вопросы журналистов на брифинге в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

Дипломат считает, что Катар должен принять шесть принципов, которые были утверждены внешними ведомствами четырех арабских стран, и утверждает, что без выполнения всех пунктов будет трудно прийти к компромиссу.

Аль-Муаллими также отметил, что будущее Катара зависит от соседей в регионе, а не от «отдаленных стран», намекая на Турцию и Иран.

«Наши турецкие братья должны осознать, что времена, когда они могли вмешиваться в дела арабского региона, давно прошли. Усилия Турции сыграть конструктивную роль приветствуются, но шаги по размещению военных баз не являются продуктивными и серьезно повредят репутации Турции в арабском мире», - заявил посол.