Жириновский о решении Карабаха: "Все республики присоединить к России"

Российский политик, лидер ЛДПР вновь выступил с идеей решения всех конфликтов на территории стран СНГ. Выступая перед российскими журналистами, Жириновский предложил «все республики вернуть в состав одной страны».

«У нас мучаются Донбасс, Приднестровье, Абхазия, Осетия, Карабах. Решение одно — только восстановление страны, без этого кровь и насилие будут идти еще десятки лет», — отметил Жириновский.

При этом объединение страны, как он считает, должно происходить исключительно путем референдумов. Жириновский уверен, что ни одна из бывших республик СССР не откажется от того, чтобы вновь стать единой с Россией страной.

«Одна большая страна через референдум. При нормальном референдуме все, включая Прибалтику, вернутся к границам СССР», — заявил политик.