Порошенко отправился к границе с Южной Осетией

Президент Украины Петр Порошенко совершил поездку к границе Грузии с Южной Осетией, чтобы заявить о поддержке Киевом позиции Тбилиси. Об этом сообщает kp.ru.

«Я тут для того, чтобы заявить твердую позицию Украины. Украина твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Грузии», — сообщил Порошенко журналистам.

Украинского лидера в поездке сопровождал президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Порошенко прибыл с официальным визитом в Тбилиси днем ранее и успел принять участие в бизнес-форуме.