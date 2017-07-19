Роухани осудил США за новые санкции

Иран выполняет свои международные обязательства, объявление новых антииранских санкций противоречит и логике, и положениям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил в среду на заседании правительства президент ИРИ Хасан Роухани.

Его заявление стало реакцией на новый пакет санкций США в отношении республики.

"Политический авторитет и величие каждого государства, доверие и уважение к нему зависит от того, как это государство выполняет свои международные обязательства. США в последнее время регулярно нарушают их. Это относится и к Парижскому соглашению по климату, и к договоренностям с Кубой, и части обязательств США по Восточной Азии. Страна, которая проявляет такое непостоянство, попирает свои же обязательства, не соблюдает того, под чем поставила подпись, нарушает законы и правила, не может служить примером законности в мире, не имеет прав призывать других к стабильности", - отметил иранский президент.

По его словам, "присутствие США в регионе ведет лишь к столкновениям и усилению противоречий в нем".

"Они американцы неспособны принести региону стабильность, не могут эффективно противостоять терроризму. Основное бремя борьбы с террористами несут народы Ирака и Сирии", - подчеркнул Роухани.