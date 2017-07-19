Вслед за бывшим послом США в Азербайджане Ричардом Морнингстаром еще один экс-глава американской дипмиссии в Баку Ричард Козларич, известный своими антиазербайджанскими взглядами, начал бить тревогу, заявляя, что закон об ужесточении антироссийских санкций нанесет удар по американским интересам, связанным с разработкой месторождения «Шахдениз» в Азербайджане.

Напомним, что ранее Морнингстар заявлял, что хотя расширение антироссийских санкций «безусловно, справедливо, однако обсуждаемый законопроект может невольно нанести ущерб и стратегии США по диверсификации поставок газа в Европу и снижению ее зависимости от российского газа».

Р.Морнингстар утверждал, что под санкции США может попасть любой энергетический проект, в котором принимают участие российские компании. А это угрожает проекту «Южный газовый коридор» (ЮГК), так как «ЛУКОЙЛ» владеет 10% акций проекта «Шахдениз-2» — составной части консорциума ЮГК.

А теперь и Ричард Козларич в своей статье, опубликованной в американском издании Morning Consult, отмечает, что нынешняя редакция закона запрещает всем компаниям США вести бизнес с любым предприятием, которое имеет связи с российскими энергетическими фирмами. «Будучи бывшим послом США в Азербайджане, я лично видел, как мы помогаем нашей экономике расти за счет экспорта товаров и услуг за рубежом и поддержки американских компаний, которые развивают энергетические проекты на мировом рынке», - отмечает дипломат.

Козларич напоминает, что обилие нефти и газа в Азербайджане и Казахстане привлекло американские инвестиции в эти страны. В то же время адресные санкции против России и Ирана ограничили способность США оказывать экономическое влияние на эти бывшие советские республики.

По мнению дипломата, новые санкции нанесут вред американским экономическим интересам и, напротив, принесут пользу европейским конкурентам США.

Положения законопроекта, запрещающего энергетическим компаниям США участвовать в нефтегазовых проектах во всем мире, наносят ущерб коммерческим и другим интересам США. «Логика терпит неудачу, когда санкции применяются, скажем, в офшорных проектах в Африке или Бразилии, где американские и российские фирмы могут иметь отдельные разведочные блоки в одной и той же области… Даже минимальное участие России вызовет санкции, вынудив компании США выйти из таких разработок и откроет возможность для российских, китайских или даже европейских конкурентов».

В качестве примера дипломат приводит консорциум по месторождению «Тенгиз», где России принадлежит всего 5% доли. В настоящее время «Тенгиз» на 75% принадлежит двум компаниям США, 20% принадлежит Казахстану и 5% - российской компании. «Мы вынудили бы американские компании выйти из таких проектов, как «Тенгиз». Российские и китайские компании могут в этом случае легко скупить остальную часть проекта, еще больше укрепив свое влияние на Казахстан».

Другой пример – «Шахдениз». BP - крупный владелец и оператор газового месторождения «Шахдениз», а также шести партнеров (один из которых - это ЛУКОЙЛ с 10-процентной долей). «Шахдениз» необходим для подачи азербайджанского газа на европейский рынок. «Новый закон может нанести ущерб этому проекту», - пишет Козларич.

«Санкции могут нанести ущерб и неэнергетическим фирмам США. В Азербайджане действуют такие компании, как GE, Boeing, Proctor & Gamble, John Deere и дочерняя компания Caterpillar. Есть и популярные американские гостиничные сети, такие как Marriott, Hilton и Hyatt. Все эти предприятия продают свою продукцию и услуги клиентам из многих стран, которые живут и работают в Азербайджане, в том числе россиянам».

Козларич уверен, что Конгресс США не должен позволить России расширить свое экономическое влияние за счет экономики США. «Текущий законопроект о санкциях должен быть тщательно переписан, чтобы гарантировать, что США смогут конкурировать и побеждать Россию, Китай и других на мировых рынках», - отметил дипломат.