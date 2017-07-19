Подписаться на уведомления
 

Лапшин выступил с последним словом Haqqin.az из зала суда

Автор: отдел криминальных расследований 

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении блогера Александра Лапшина, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

На процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова выступил адвокат подсудимого Эдуард Чернин. Он попросил суд оправдать Александра Лапшина.

«Записи Лапшина носили лишь информационный характер. В своих записях он не делал призывов к нарушению территориальной целостности Азербайджана. Экспертная оценка не смогла этого доказать. По этой причине обвинения, выдвинутые против моего подзащитного – безосновательны. Я также прошу исключить из списка доказательств показания свидетелей», - заявил адвокат.

Затем последнее слово было предоставлено А.Лапшину, который заявил, что не признает себя виновным, но сожалеет о содеянном.

«Я не согласен с обвинениями. Я побывал в 126 странах. Не считаю себя виновным. Я никого ни к чему не призывал. Перед азербайджанским народом моя вина только нравственная, и ни в коем случае не в правовой плоскости. Понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Но я ни при каких условиях не вступал в преступную связь с армянскими властями».

А.Лапшин выразил надежду, что конфликт в Нагорном Карабахе будет урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана.

«Я сожалею о содеянном, раскаиваюсь в том, что, поехав в Карабах, принес страдания его жителям, испытывающим тяготы оккупации. Я понятия не имел об оккупации. Находясь здесь, я испытал только хорошее отношение к себе», - заявил А.Лапшин.

Затем судебная коллегия удалилась в совещательную комнату. После совещания А.Лапшину будет объявлен приговор.

308 просмотров


Старости
Джавид Гурбанов из-за Севера и Юга улетел в Москву
Джавид Гурбанов из-за Севера и Юга улетел в Москву
Наша погода
Сегодня 40° / 22°
20 Июл 35° / 23°
21 Июл 36° / 24°
22 Июл 35° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7017 AZN
1 EUR   =   1.9632 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Тамаз Цивцивадзе: «Армяне стали проблемой для тех государств, в которых они проживают» haqqin.az из Грузии
Лапшин выступил с последним словом Haqqin.az из зала суда
Роухани осудил США за новые санкции
Еще один экс-посол США в Азербайджане бьет тревогу Проект «Шахдениз» под угрозой
Бако Саакян остался лидером карабахских сепаратистов
Порошенко отправился к границе с Южной Осетией
Жириновский о решении Карабаха: "Все республики присоединить к России"
В Москве полиция нашла склад взрывчатки
Саудовский посол: «Времена, когда турки могли вмешиваться в дела арабов, прошли»
Саудовская Аравия нанесла авиаудар по Йемену: десятки погибших
Эстонская полиция через 14 лет нашла украденный велосипед
МИД России: «Мамедъяров и Налбандян встретятся в Нью-Йорке»
Турция, Азербайджан и Грузия договорились по таможне
В Баку мужчина напал на жену с ножом
Террористы пытались убить лидера турецкой оппозиции
Россиянин оплатил 25 штрафов ради отдыха в Азербайджане
Шестая дочь Рахмона возглавила банк
Синоптики предупреждают о жаре
СГБ разоблачила и арестовала шпионскую сеть
Таможенники Азербайджана, Турции и Грузии обсудили Шелковый путь
Сын Асада: «Мой отец не диктатор»
Алиев, Эрдоган и Бердымухамедов встретятся в Ашхабаде
Глава Генштаба Франции ушел в отставку из-за спора с Макроном
Откуда у сына начальника полиции автомобиль стоимостью в 200 тысяч? обновлено
В России террористов будут лишать гражданства
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться