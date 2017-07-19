Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении блогера Александра Лапшина, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

На процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова выступил адвокат подсудимого Эдуард Чернин. Он попросил суд оправдать Александра Лапшина.

«Записи Лапшина носили лишь информационный характер. В своих записях он не делал призывов к нарушению территориальной целостности Азербайджана. Экспертная оценка не смогла этого доказать. По этой причине обвинения, выдвинутые против моего подзащитного – безосновательны. Я также прошу исключить из списка доказательств показания свидетелей», - заявил адвокат.

Затем последнее слово было предоставлено А.Лапшину, который заявил, что не признает себя виновным, но сожалеет о содеянном.

«Я не согласен с обвинениями. Я побывал в 126 странах. Не считаю себя виновным. Я никого ни к чему не призывал. Перед азербайджанским народом моя вина только нравственная, и ни в коем случае не в правовой плоскости. Понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Но я ни при каких условиях не вступал в преступную связь с армянскими властями».

А.Лапшин выразил надежду, что конфликт в Нагорном Карабахе будет урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана.

«Я сожалею о содеянном, раскаиваюсь в том, что, поехав в Карабах, принес страдания его жителям, испытывающим тяготы оккупации. Я понятия не имел об оккупации. Находясь здесь, я испытал только хорошее отношение к себе», - заявил А.Лапшин.

Затем судебная коллегия удалилась в совещательную комнату. После совещания А.Лапшину будет объявлен приговор.