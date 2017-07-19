Рассказавший об армянском историческом беспределе грузинский писатель Тамаз Цивцивадзе ссылается на известного эфиопского ученого-политолога профессора Теколу Хагоса, обвинившего армянство в присвоении истории других народов! Увлекательный сюжет об украденной армянами эфиопской азбуке Текола Хагос изложил в своей первой книге. А вторую работу он озаглавил так: «Армяне - захватчики культурных ценностей!»

«После тщательного изучения армянской проблемы я понял, что они в течение многих веков являлись проблемой для многих народов, особенно для тех государств, в составе которых они проживают», - приводит грузинская газета «Литературули Сакартвело» слова эфиопского ученого, публикуя статью Тамаза Цивцивадзе, кстати, бывшего председателя Союза писателей Грузии.

Суть ее в следующем: «Госпожа Нина Гарсоян, известный американский арменолог, профессор колумбийского университета, выполняющая важную роль в изучении средневековой истории Армении в США, и известный эфиопский политолог, доктор исторических наук, профессор Текола Хагос почти одновременно обвинили армян в присвоении истории других народов!»

Оказывается, эфиопскому политологу известно, что «несколько лет назад армяне пытались отнять несколько национальных блюд у азербайджанцев, но азербайджанцы сумели повлиять на ЮНЕСКО, чтобы те изменили свое решение. «А от нас, грузин, армяне безосновательно требуют 359 церквей и мы молчим!..» - возмущается Цивцивадзе, напоминая читателям, что территория Южной Грузии также обозначена на армянских картах в качестве давних земель Великой Армении.

Далее, обращаясь к армянам, Тамаз Цивцивадзе ссылается на своего эфиопского коллегу и пишет о том, что с появлением на Святой земле армян ее словно покинули навсегда благодать, радость и счастье, мир.

Разумеется, эти размышления, как и книги профессора Теколы Хагоса, в Ереване объявят фактами преследования армян недружественными народами. Но как быть с госпожой Ниной Гарсоян, известным американским арменологом, профессором Колумбийского университета, действительным членом Американской и Британской Академии? Тамаз Цивцивадзе предлагает внимательно отнестись к работам этого американского арменеведа. Читателям haqqin.az, думается, также будет небесполезно узнать выводы арменолога Н.Гарсоян, к которым она пришла после многих лет изучения истории армянства:

«Все древнеармянские источники лживые и вызваны рвением отличиться от других народов! Данные армянских и классических исторических источников часто противоречат друг другу и по-разному освещают одни и те же факты».