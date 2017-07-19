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В Турции новое правительство

 

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сегодня обнародовал состав нового кабинета министров, передает TRTHaber.

Йылдырым сообщил, что министр обороны Фикри Ишык назначен вице-премьером, другим вице-премьером стал министр здравоохранения Реджеп Акдаг.

Министром спорта и молодежи назначен Осман Ашкын Дак, министром юстиции - Абдулхамит Гюль. Вице-премьер Нуман Куртулмуш стал министром культуры и туризма, а вице-премьер Нуреттин Джаникли министром обороны страны.

Как и ожидалось, формирование нового кабинета министров в Турции состоялось после проведения референдума по поправкам в конституцию страны, который состоялся 16 апреля.

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