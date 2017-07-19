В Турции новое правительство

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сегодня обнародовал состав нового кабинета министров, передает TRTHaber.
Йылдырым сообщил, что министр обороны Фикри Ишык назначен вице-премьером, другим вице-премьером стал министр здравоохранения Реджеп Акдаг.
Министром спорта и молодежи назначен Осман Ашкын Дак, министром юстиции - Абдулхамит Гюль. Вице-премьер Нуман Куртулмуш стал министром культуры и туризма, а вице-премьер Нуреттин Джаникли министром обороны страны.
Как и ожидалось, формирование нового кабинета министров в Турции состоялось после проведения референдума по поправкам в конституцию страны, который состоялся 16 апреля.