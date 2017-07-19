КНДР намерена дружить с Россией

Власти КНДР опубликовали в центральной государственной газете «Нодон синмун» статью, посвященную 17-й годовщине визита в Пхеньян президента РФ Владимира Путина и принятия совместного заявления двух стран о принципах развития отношений.

Говоря о визите, состоявшемся 19—20 июля 2000 года и встрече Путина с тогдашним северокорейским лидером Ким Чен Иром, газета отмечает, что он имел важное значение не только для развития отношений между двумя странами, но и для конструктивного развития международных отношений.

В этом контексте власти КНДР пообещали развивать дружественные отношения с Россией «для укрепления мира и безопасности во всем мире».