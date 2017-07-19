Страны Персидского залива смягчили требования к Катару

Страны Персидского залива почти вдове сократили список требований к Катару и отказались от ограничения по срокам их выполнения, сообщает издание Wall Street Journal.

Представитель Саудовской Аравии при ООН Абдаллах Аль-Муаллими заявил, что число требований сокращено с 13 до шести, но дальнейших послаблений уже не будет.

«Безусловно, все мы выступаем за компромисс, но компромисса касательно данных шести принципов не будет», — сказал он.

Среди прочего Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в обязательном порядке требуют закрыть всю спутниковую телевизионную сеть «Аль-Джазира», а также незамедлительно выслать из Катара всех членов исламистских организаций.