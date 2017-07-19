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Почему Запад никогда не признает выборы в «НКР» мнения и оценки

Автор: Отдел политики 

Постановочные выборы в оккупированном Нагорном Карабахе не что иное, как очередная попытка Армении добиться международного признания «НКР». Этим спектаклем Ереван хочет показать, что в Нагорном Карабахе наличествуют атрибуты государственности, сказал haqqin.az политолог Фархад Мехтиев.

«Признание «НКР» привело бы к обрушению всей современной, устоявшейся системы миропорядка. Со времен заключенного в 1928 году пакта Келлога – Бриана, или Парижского договора о воспрещении войны в качестве орудия национальной политики, мировое сообщество обязалось противостоять войнам, насильственным захватам земель и изменению границ. В свое время ООН создавалась именно как система противодействия расширению территорий путем войн и оккупации. И этот принцип не может быть изменен в первую очередь в силу того, что его нарушение, скажем, в отношении Нагорного Карабаха, приведет к цепной реакции военных конфликтов по всему миру, включая Европу», - считает Ф.Мехтиев.

В качестве примера эксперт приводит нынешнюю ситуацию с Крымом, отмечая, что лет 100 назад «крымская история» непременно привела бы к полномасштабной войне.

«Но сегодня Запад не пойдет на военное столкновение с такой супердержавой как Россия. Методы противодействия стали другими: санкции, эмбарго, экономическая изоляция и пр. И тут возникает объективный вопрос: почему Запад так остро реагирует на отторжение Крыма, но как-то блекло откликается на оккупацию Нагорного Карабаха. Дело в том, что там опасаются силового продвижения России дальше в Европу, поэтому вопрос Крыма и не сходит с повестки дня. А вот такой угрозы со стороны России в Нагорном Карабахе западные политики не видят, поэтому и их реакция на оккупацию азербайджанских территорий менее острая», - полагает Ф.Мехтиев.

Примерно такой же слабой является и международная реакция на кашмирский конфликт между Индией и Пакистаном, где нет опасной для Запада глобальной силы, проводит аналогию эксперт.

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