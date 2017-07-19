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Россия выкупает у Атахолдинга банк оперативно

Автор: Отдел экономики 

Группа ВТБ намерена довести свою долю в капитале банка ВТБ Азербайджан до 100%. Об этом сообщается на российском портале раскрытия корпоративной информации. Соответствующее решение принял наблюдательный совет банка ВТБ24. Сумма сделки может составить $31,39 млн.

«Считать целесообразным приобретение ВТБ24 124 496 737 (именных обыкновенных акций банка ВТБ Азербайджан) номинальной стоимостью 0,2 манат (около 7 руб.) каждая, составляющих 49% от уставного капитала банк ВТБ Азербайджан, у ОАО “Атахолдинг” по цене $0,252184550427213 за одну акцию, в результате которого доля участия ВТБ24 в уставном капитале банк ВТБ Азербайджан составит 49%», — говорится в сообщении ВТБ24.

Основными акционерами ВТБ Азербайджан являются банк ВТБ (51%) и Атахолдинг (49%). Уставный капитал кредитной организации оценивается в 50,81 млн манат (1,78 млрд руб. по текущему курсу), передает RNS.

«Консолидация пакета акций ВТБ Азербайджан проводится для целей усиления контроля и в рамках оптимизации системы управления зарубежной сетью», — пояснили в пресс-службе ВТБ.

Атахолдинг включает в себя активы в сфере финансов, IT, туристическом секторе и сфере обслуживания. В число активов холдинга, помимо ВТБ Азребайджан, входит Атабанк, «Атастрахование», «Атализинг», Excelsior Hotel Baku и др.

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