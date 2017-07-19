В турецких школах детям расскажут о правильном джихаде

Турецкие власти решили начать обучение детей истинному смыслу джихада. Об этом сообщает The Independent.

«Наша задача — правильно объяснить то, что было объяснено неверно. Именно поэтому уроки исламского права и лекции по основам религии будут включать в себя изучение джихада. Истинный джихад — любовь к своему отечеству», — пояснил министр образования Исмет Йылмаз. Кроме того, школьникам также не будут преподавать теорию эволюции.

Как сообщил председатель профсоюза учителей страны, нововведение — попытка властей вырастить поколение покорных турок, не задающих вопросы.

О том, что власти намерены отказаться от преподавания в школах теории эволюции, сообщалось 23 июня. По мнению министерства образования Турции, эта теория слишком сложна для понимания школьников. Им расскажут о сотворении мира Богом, а учение Дарвина будет включено лишь в университетские образовательные программы.