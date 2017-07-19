Подписаться на уведомления
 

В турецких школах детям расскажут о правильном джихаде

 

Турецкие власти решили начать обучение детей истинному смыслу джихада. Об этом сообщает The Independent.

«Наша задача — правильно объяснить то, что было объяснено неверно. Именно поэтому уроки исламского права и лекции по основам религии будут включать в себя изучение джихада. Истинный джихад — любовь к своему отечеству», — пояснил министр образования Исмет Йылмаз. Кроме того, школьникам также не будут преподавать теорию эволюции.

Как сообщил председатель профсоюза учителей страны, нововведение — попытка властей вырастить поколение покорных турок, не задающих вопросы.

О том, что власти намерены отказаться от преподавания в школах теории эволюции, сообщалось 23 июня. По мнению министерства образования Турции, эта теория слишком сложна для понимания школьников. Им расскажут о сотворении мира Богом, а учение Дарвина будет включено лишь в университетские образовательные программы.

326 просмотров


Старости
Джавид Гурбанов из-за Севера и Юга улетел в Москву
Джавид Гурбанов из-за Севера и Юга улетел в Москву
Наша погода
Сегодня 40° / 23°
20 Июл 34° / 24°
21 Июл 36° / 24°
22 Июл 35° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7017 AZN
1 EUR   =   1.9632 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Турция раскритиковала Израиль
Центробанк сохранил курс маната
В Гяндже сын зарезал отца
Президент Ильхам Алиев подарил три квартиры сотрудникам haqqin.az наша доска почета
Нетаньяху раскритиковал Евросоюз
Армянский военнослужащий подорвался на мине
Петр Порошенко за колючей проволокой haqqin.az из Грузии
В турецких школах детям расскажут о правильном джихаде
Россия выкупает у Атахолдинга банк оперативно
Почему Запад никогда не признает выборы в «НКР» мнения и оценки
Джавид Гурбанов: «По Баку-Тбилиси-Карс будут провозить полмиллиона контейнеров»
Страны Персидского залива смягчили требования к Катару
КНДР намерена дружить с Россией
Евросоюз о возможности введения санкций против Польши
В Турции новое правительство
В Берлине посла Турции вызвали на ковер
Тамаз Цивцивадзе: «Армяне стали проблемой для тех государств, в которых они проживают» haqqin.az из Грузии
Александр Лапшин: «Карабах должен быть в составе Азербайджана» Haqqin.az из зала суда
Роухани осудил США за новые санкции
Еще один экс-посол США в Азербайджане бьет тревогу Проект «Шахдениз» под угрозой
Бако Саакян остался лидером карабахских сепаратистов
Порошенко отправился к границе с Южной Осетией
Жириновский о решении Карабаха: "Все республики присоединить к России"
В Москве полиция нашла склад взрывчатки
Саудовский посол: «Времена, когда турки могли вмешиваться в дела арабов, прошли»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться