Сегодня утром находящийся с официальным визитом в Грузии президент Украины Петр Порошенко посетил Цхинвальский район, чтобы выступить с речью на линии разграничения войск, что около села Одзиси.

Украинский президент, оглядев колючую проволоку, которой оккупированный район отделен от остальной Грузии, сравнил такое положение с ситуацией в Донбассе.

«Очень важно, что мы сейчас находимся здесь, - сказал он обращаясь к сопровождающему его грузинскому коллеге - президенту Георгию Маргвелашвили. - Это не линия столкновения, это даже не линия оккупации, это пропасть между прошлым и будущим. Посмотрите в глаза этих людей, которые оказались за колючей проволокой. Это результат политики России».

В связи с этим местные наблюдатели высказывают мнение, что морально-политическая поддержка дело, кончено, хорошее. Но Украину даже в Европе рассматривают в качестве нестабильной страны с весьма одиозным государством и далекими от демократии методами управления. В политике в таких случаях говорят как в народе: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты…»