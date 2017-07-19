Подписаться на уведомления
 

Петр Порошенко за колючей проволокой haqqin.az из Грузии

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

Сегодня утром находящийся с официальным визитом в Грузии президент Украины Петр Порошенко посетил Цхинвальский район, чтобы выступить с речью на линии разграничения войск, что около села Одзиси.

Украинский президент, оглядев колючую проволоку, которой оккупированный район отделен от остальной Грузии, сравнил такое положение с ситуацией в Донбассе.

«Очень важно, что мы сейчас находимся здесь, - сказал он обращаясь к сопровождающему его грузинскому коллеге - президенту Георгию Маргвелашвили. - Это не линия столкновения, это даже не линия оккупации, это пропасть между прошлым и будущим. Посмотрите в глаза этих людей, которые оказались за колючей проволокой. Это результат политики России».

В связи с этим местные наблюдатели высказывают мнение, что морально-политическая поддержка дело, кончено, хорошее. Но Украину даже в Европе рассматривают в качестве нестабильной страны с весьма одиозным государством и далекими от демократии методами управления. В политике в таких случаях говорят как в народе: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты…»

1081 просмотров


Старости
Джавид Гурбанов из-за Севера и Юга улетел в Москву
Джавид Гурбанов из-за Севера и Юга улетел в Москву
Наша погода
Сегодня 40° / 23°
20 Июл 34° / 24°
21 Июл 36° / 24°
22 Июл 35° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7017 AZN
1 EUR   =   1.9632 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Турция раскритиковала Израиль
Центробанк сохранил курс маната
В Гяндже сын зарезал отца
Президент Ильхам Алиев подарил три квартиры сотрудникам haqqin.az наша доска почета
Нетаньяху раскритиковал Евросоюз
Армянский военнослужащий подорвался на мине
Петр Порошенко за колючей проволокой haqqin.az из Грузии
В турецких школах детям расскажут о правильном джихаде
Россия выкупает у Атахолдинга банк оперативно
Почему Запад никогда не признает выборы в «НКР» мнения и оценки
Джавид Гурбанов: «По Баку-Тбилиси-Карс будут провозить полмиллиона контейнеров»
Страны Персидского залива смягчили требования к Катару
КНДР намерена дружить с Россией
Евросоюз о возможности введения санкций против Польши
В Турции новое правительство
В Берлине посла Турции вызвали на ковер
Тамаз Цивцивадзе: «Армяне стали проблемой для тех государств, в которых они проживают» haqqin.az из Грузии
Александр Лапшин: «Карабах должен быть в составе Азербайджана» Haqqin.az из зала суда
Роухани осудил США за новые санкции
Еще один экс-посол США в Азербайджане бьет тревогу Проект «Шахдениз» под угрозой
Бако Саакян остался лидером карабахских сепаратистов
Порошенко отправился к границе с Южной Осетией
Жириновский о решении Карабаха: "Все республики присоединить к России"
В Москве полиция нашла склад взрывчатки
Саудовский посол: «Времена, когда турки могли вмешиваться в дела арабов, прошли»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться