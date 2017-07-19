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Президент Ильхам Алиев подарил три квартиры сотрудникам haqqin.az наша доска почета

Автор: Редакция haqqin.az 

Ежегодно 22 июля в Азербайджане отмечается традиционный праздник журналистов – День печати. В 1870 году известный азербайджанский просветитель Гасан бек Зардаби учредил первую газету не только в Азербайджане, но и на всем мусульманском Востоке – издание “Экинчи”.

Правда, газета просуществовала не так долго, под давлением царских властей спустя два года издание было закрыто, и новый бум азербайджанских СМИ был отмечен лишь с наступлением долгожданных столыпинских реформ.

Президент И.Алиев не оставляет без внимания профессиональный праздник журналистов. И по инициативе президента в этом году было завершено строительство второй новостройки для журналистов.

Среди журналистов, которым президент оказал высокую честь, имена наших соратников – редактора азербайджанской версии Фархада Мамедова и гендиректора haqqin.az Юсифа Алиева. Президент удовлетворил прошение редакции и подарил квартиры этим сотрудникам.

Кроме этого, президент И.Алиев подарил квартиру и главе haqqin.az Эйнулле Фатуллаеву.

От всей души выражаем благодарность господину президенту и надеемся, что и в следующем доме для журналистов, строительство которого намечено в этом году, мы найдем имена наших коллег!

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