Турция раскритиковала Израиль

Бывший вице-премьер Турции Нуман Куртулуш, а в настоящее время министр культуры и туризма раскритиковал Израиль и назвал действия израильских властей «преступлением против человечества», сообщает TRT World.

«Мечеть не закрывалась с 1967 года, не было пропущено ни одной пятничной молитвы. По этой причине действия Израиля, обусловленные вымышленными причинами, являются неприемлемыми. Это преступление против человечности, нарушение свободы вероисповедания и прав верующих», - заявил турецкий министр

14 палестинцев, включая имама мечети, Шейх Икрима Сабри были ранены в ходе протестов против израильской полиции.