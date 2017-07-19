Подписаться на уведомления
 

Турция раскритиковала Израиль

 

Бывший вице-премьер Турции Нуман Куртулуш, а в настоящее время министр культуры и туризма раскритиковал Израиль и назвал действия израильских властей «преступлением против человечества», сообщает TRT World.

«Мечеть не закрывалась с 1967 года, не было пропущено ни одной пятничной молитвы. По этой причине действия Израиля, обусловленные вымышленными причинами, являются неприемлемыми. Это преступление против человечности, нарушение свободы вероисповедания и прав верующих», - заявил турецкий министр

14 палестинцев, включая имама мечети, Шейх Икрима Сабри были ранены в ходе протестов против израильской полиции.

118 просмотров


Старости
Джавид Гурбанов из-за Севера и Юга улетел в Москву
Джавид Гурбанов из-за Севера и Юга улетел в Москву
Наша погода
Сегодня 40° / 23°
20 Июл 34° / 24°
21 Июл 36° / 24°
22 Июл 35° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7017 AZN
1 EUR   =   1.9632 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Турция раскритиковала Израиль
Центробанк сохранил курс маната
В Гяндже сын зарезал отца
Президент Ильхам Алиев подарил три квартиры сотрудникам haqqin.az наша доска почета
Нетаньяху раскритиковал Евросоюз
Армянский военнослужащий подорвался на мине
Петр Порошенко за колючей проволокой haqqin.az из Грузии
В турецких школах детям расскажут о правильном джихаде
Россия выкупает у Атахолдинга банк оперативно
Почему Запад никогда не признает выборы в «НКР» мнения и оценки
Джавид Гурбанов: «По Баку-Тбилиси-Карс будут провозить полмиллиона контейнеров»
Страны Персидского залива смягчили требования к Катару
КНДР намерена дружить с Россией
Евросоюз о возможности введения санкций против Польши
В Турции новое правительство
В Берлине посла Турции вызвали на ковер
Тамаз Цивцивадзе: «Армяне стали проблемой для тех государств, в которых они проживают» haqqin.az из Грузии
Александр Лапшин: «Карабах должен быть в составе Азербайджана» Haqqin.az из зала суда
Роухани осудил США за новые санкции
Еще один экс-посол США в Азербайджане бьет тревогу Проект «Шахдениз» под угрозой
Бако Саакян остался лидером карабахских сепаратистов
Порошенко отправился к границе с Южной Осетией
Жириновский о решении Карабаха: "Все республики присоединить к России"
В Москве полиция нашла склад взрывчатки
Саудовский посол: «Времена, когда турки могли вмешиваться в дела арабов, прошли»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться