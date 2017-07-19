Похоже, что успокаивающие речи президента Армении Сержа Саргсяна о состоянии армянской армии, ее непоколебимом духе, который сильнее всех видов вооружения, имеющегося у Азербайджана, гипнотически действуют лишь на него самого. Граждане Армении, чьи дети, братья, внуки служат в Вооруженных силах РА и ежедневно из первых уст узнают о ситуации, вряд ли поверят в картинку, которую им рисуют с экранов телевизоров.

Каким может дух в армии, если военнослужащие ненавидят друг друга «по территориальному принципу»? Вот и сейчас в одной из воинских частей вооруженных сил Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, в населенном пункте Мадагиз, произошел очередной конфликт между военнослужащими, призванными на военную службу из Нагорного Карабаха и Армении. Об этом на своей странице в facebook написала армянский пользователь социальных сетей, мать военнослужащего, проходящего службу в одном из оккупационных подразделений Вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе, Лиана Шахраманян.

Стало известно, что призванные на военную службу из Ереванского военного комиссариата Вананд Хачатурян (1994 года рождения) и Эрик Арутюнян (1996 года рождения) были доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии после избиения их военнослужащими из Карабаха.

Кроме этого, именно на почве конфликта между армянами из Армении и Карабаха в одной из воинских частей армянских вооруженных сил, дислоцированных в Гадруте, офицер родом из Армении по причине неповиновения подверг физическим расправам местного жителя - младшего сержанта, проходящего службу на контрактной основе.

Имеется информация, что с целью проведения расследования инцидентов на месте на передовую прибыла комиссия Минобороны Армении, возглавляемая полковником Шакаряном.

Так что положиться на боевой дух военнослужащих Армения точно не может. Остается надеяться на силу оружия, но и здесь беда. Как оказалось, правительство Армении скоро обсудит вопрос о ратификации Соглашения между Россией и Арменией о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках Договора между двумя странами о развитии военно-технического сотрудничества (от 25 июня 2013 года).

Согласно документу, Армения будет обязана предъявить по запросу РФ необходимую информацию и документацию, подтверждающую целевое использование поставляемой в страну российской продукции военного назначения.

Иными словами, Армения не вольна распоряжаться даже военной техникой по собственному усмотрению.