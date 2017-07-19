Нетаньяху: «Я предупреждал Путина, что мы ударим по «Хезболла»

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на закрытой встрече с премьерами Венгрии, Чехии, Словакии и Польши заявил, что предупреждал президента России Владимира Путина о нанесении ударов по позициям "Хезболла" в Сирии, сообщает газета "Гаарец".

По данным издания, выступление по ошибке транслировалось в наушниках журналистов, освещавших визит Нетаньяху в Будапешт.

В ходе выступления перед премьерами стран Вышеградской группы израильский премьер затронул конфликт в Сирии и поставки вооружения группировке "Хезболлах". "Мы закрыли границу не только с Египтом, но также и на Голанских высотах. Мы построили заграждение, потому что были проблемы с ИГ и Ираном, который пытался создать там террористическое объединение.

Я сказал Путину: когда мы увидим, что они передают оружие "Хезболла", мы нанесем по ним удар. Мы делали это уже десятки и десятки раз", — сказал Нетаньяху.