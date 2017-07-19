Подписаться на уведомления
 

В битве за Мосул погибли 40 тысяч человек

 

В ходе битвы за иракский город Мосул погибло более 40 тысяч мирных жителей. Об этом со ссылкой на доклад курдской разведки сообщил в интервью The Independent Хошиар Зебари, бывший министр экономики и иностранных дел Ирака.

По данным курдов, к смерти невинных людей привел шквальный огонь наземных частей иракской армии, авиаудары возглавляемой США коалиции и действия удерживавших город террористов организации «Исламское государство».

Как указывает Зебари, к наибольшим жертвам и разрушениям привели масштабные артобстрелы со стороны правительственных частей. Издание отмечает, что оценка курдской разведки значительно превышает показатели, о которых говорилось ранее — другие группы оценивали эффект от авиаударов, в то время как источники Зебари попытались оценить общую картину.

664 просмотров


Старости
Джавид Гурбанов из-за Севера и Юга улетел в Москву
Джавид Гурбанов из-за Севера и Юга улетел в Москву
Наша погода
Сегодня 40° / 23°
20 Июл 34° / 24°
21 Июл 36° / 24°
22 Июл 35° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7017 AZN
1 EUR   =   1.9632 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Цены на нефть растут: Brent - $49,5
Махмуд Аббас прервал визит в Китай
Часть Баку останется без воды
Ильхам Алиев выделил деньги на третий дом журналистов
Ильхам Алиев назначил нового посла в Китае
Трамп обогнал Никсона по числу сторонников импичмента
КСИР начал мобилизацию против Иракского Курдистана
В битве за Мосул погибли 40 тысяч человек
Нетаньяху: «Я предупреждал Путина, что мы ударим по «Хезболла»
Столкновения в армянской армии: ереванцы против карабахцев армянские источники
Турция раскритиковала Израиль
Центробанк сохранил курс маната
В Гяндже сын зарезал отца
Президент Ильхам Алиев подарил три квартиры сотрудникам haqqin.az наша доска почета
Нетаньяху раскритиковал Евросоюз
Армянский военнослужащий подорвался на мине
Петр Порошенко за колючей проволокой haqqin.az из Грузии
В турецких школах детям расскажут о правильном джихаде
Россия выкупает у Атахолдинга банк оперативно
Почему Запад никогда не признает выборы в «НКР» мнения и оценки
Джавид Гурбанов: «По Баку-Тбилиси-Карс будут провозить полмиллиона контейнеров»
Страны Персидского залива смягчили требования к Катару
КНДР намерена дружить с Россией
Евросоюз о возможности введения санкций против Польши
В Турции новое правительство
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться