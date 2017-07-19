В битве за Мосул погибли 40 тысяч человек

В ходе битвы за иракский город Мосул погибло более 40 тысяч мирных жителей. Об этом со ссылкой на доклад курдской разведки сообщил в интервью The Independent Хошиар Зебари, бывший министр экономики и иностранных дел Ирака.

По данным курдов, к смерти невинных людей привел шквальный огонь наземных частей иракской армии, авиаудары возглавляемой США коалиции и действия удерживавших город террористов организации «Исламское государство».

Как указывает Зебари, к наибольшим жертвам и разрушениям привели масштабные артобстрелы со стороны правительственных частей. Издание отмечает, что оценка курдской разведки значительно превышает показатели, о которых говорилось ранее — другие группы оценивали эффект от авиаударов, в то время как источники Зебари попытались оценить общую картину.