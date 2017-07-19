КСИР начал мобилизацию против Иракского Курдистана

Курдский журналист из Ирана в своем интервью Al Arabiya заявил, что силы Корпуса стражей иранской революции в иранском регионе Курдистан готовятся к возможной войне с иракскими курдами после их заявлений о референдуме о независимости.

Азад Мустови, курдский журналист из Ирана, проживающий ныне во Франции, со ссылкой на надежные источники в Иранском Курдистане (раскрывать источники он отказался из соображений безопасности) сказал, что штаб КСИР начал мобилизацию для отправки войск в Иракский Курдистан.

Источник также сообщает, что некоторые солдаты из КСИР курдского происхождения не желают участвовать в операции.

Мустови отметил, что «после того как президент автономии Курдистан Масуд Барзани объявил о проведении референдума о независимости, иранский режим предпринимает все усилия для предотвращения независимости региона».

Напомним, Иран неоднократно высказывался за территориальную целостность Ирака и недопустимость независимости Курдистана.