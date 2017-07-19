Трамп обогнал Никсона по числу сторонников импичмента

Несмотря на то, что рейтинг нынешнего президента США Дональда Трампа имеет отметку, аналогичную той, какая была у одного из его предшественников Ричарда Никсона во время уотергейтского скандала, за его импичмент ратует большее, чем у Никсона, число американцев, пишет газета Independent.

За импичмент Трампа выступает 41% американцев, а за импичмент Никсона в те времена высказывались 24% населения.

Среди республиканцев 12% опрошенных поддерживают импичмент Трампа, в то время как за уход Никсона выступали 7%. Среди демократов порядка 70% выступают против Трампа, а против Никсона — 34%.

Издание отмечает, что, несмотря на подобные опросы, у обоих президентов примерно одинаковый уровень одобрения работы населением: порядка 39% поддерживают Трампа в его действиях.