Часть Баку останется без воды

Завтра в течение дня в части Насиминского района Баку будут ограничения в подаче питьевой воды, говорится в сообщении ОАО «Азерсу», распространенном в среду.
Ограничения связаны с переносом магистрального водопровода.
Завтра в течение дня в части Насиминского района Баку будут ограничения в подаче питьевой воды, говорится в сообщении ОАО «Азерсу», распространенном в среду.
Ограничения связаны с переносом магистрального водопровода.
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