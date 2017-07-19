Ильхам Алиев утвердил договор с Ираном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об утверждении меморандума о взаимопонимании между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и Иранскими железными дорогами по развитию железных дорог, подписанного в Тегеране 5 марта 2017 года, сообщает официальный сайт главы государства.

После вступления в силу меморандума о взаимопонимании ЗАО «Азербайджанские железные дороги» поручено обеспечить осуществление положений указа.

Министерству иностранных дел поручено направить правительству Ирана уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу меморандума о взаимопонимании.