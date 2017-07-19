Азербайджанские миротворцы вернулись на родину

В соответствии с планом ротации группа из 44 военнослужащих ВС Азербайджана, действовавшая в составе небоевой миссии «Решительная поддержка», которая проводится НАТО в Исламской Республике Афганистан, вернулась в Баку, сообщает пресс-служба Минобороны.



Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики.