Вашингтон считает Иран спонсором терроризма

США считают, что Иран продолжает быть главным государством-спонсором терроризма, говорится в докладе Госдепартамента США, посвященном антитеррористической деятельности по итогам 2016 года, сообщает РИА Новости.

"Иран продолжал быть главным государством-спонсором терроризма в 2016 году, поскольку группы, поддерживаемые Ираном, сохраняли свою способность угрожать интересам и союзникам США", — говорится в докладе, опубликованном на сайте ведомства.

В связи с этим там отмечается, что Соединенные Штаты считают оправданным использование различных инструментов для противодействия этой деятельности, включая санкции.