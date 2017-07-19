Россия просит помощи у США

ФСБ России обратилась к ФБР США с просьбой об оказании содействия при обеспечении безопасности на предстоящем в 2018 году чемпионате мира по футболу. Об этом сообщается в обнародованном в среду новом ежегодном докладе Госдепартамента, посвященном анализу террористических угроз в мире, передает ТАСС.

"ФСБ запросила содействия у ФБР применительно к подготовке в сфере безопасности для Кубка мира ФИФА - 2018", - отмечается в этом документе.

В нем не приводятся никакие подробности, какую именно помощь запросили у американских коллег российские правоохранительные органы и будет ли такое содействие оказываться.

При этом внешнеполитическое ведомство США подчеркивает, что в ограниченных масштабах сотрудничество между российскими и американскими спецслужбами по контртеррористической проблематике продолжается, невзирая на нынешний период общей деградации двусторонних отношений.