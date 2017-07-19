Госдеп обвиняет Асада в сотрудничестве с ИГИЛ

США обвиняют Дамаск в покупке нефти у группировки "Исламское государство" с помощью посредников, говорится в ежегодном докладе Госдепа США по терроризму за 2016 год, сообщает РИА Новости.

"В рамках более широкой стратегии в течение года сирийский режим представлял себя как жертву терроризма, характеризуя всю внутреннюю вооруженную оппозицию как террористов. Из Сирии ИГ планировало или вдохновляло на совершение террористических операций в других странах. Кроме того, сирийский режим приобретал нефть у ИГ с помощью посредников, принося прибыль террористической группе", — отмечается в докладе.

США объявили Сирию спонсором терроризма в 1979 году. Из доклада следует, что "режим Асада продолжал оказывать политическую и военную поддержку различным террористическим группам, оказывающим влияние на стабильность в регионе".