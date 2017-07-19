Иран предъявил ультиматум США

Командующий корпусом Стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Мохаммад Джафари заявил, что США следует убрать свои базы в радиусе тысячи километров от границ Ирана, если Вашингтон намерен продолжить политику санкций против оборонного комплекса Тегерана, передает Tasnim.

Джафари добавил, что ракетная мощь страны в воздухе, на море и на земле "быстро растет" и не может быть "предметом сделок или переговоров".

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.