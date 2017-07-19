Генпрокуратура о незаконной вырубке деревьев в Баку

В Генеральной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело в связи с незаконной вырубкой деревьев в Низаминском районе Баку, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

Была расследована поступившая из Министерства экологии и природных ресурсов информация о незаконной вырубке девяти деревьев различных пород (сосна, кипарис, вяз) и повреждении 20 деревьев во время проведения строительных работ на территории Низаминского района столицы, в результате чего природе был нанесен ущерб в размере 7 920 манатов.

В информации отмечено, что официальные документы, дающие право на вырубку деревьев на данном участке, представлены не были.

В ходе предварительного расследования установлены факты грубого нарушения требования Лесного кодекса и нормативных актов лесного законодательства путем незаконной вырубки деревьев с нанесением большого вреда.

По фактам в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.3 (незаконная вырубка деревьев) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана.

В настоящее время в следственном управлении Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре продолжаются следственные мероприятия.