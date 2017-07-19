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Президент Бразилии установил в своем кабинете глушилку

 

Президент Бразилии Мишел Темер установил в своем кабинете специальное оборудование, которое препятствует аудиозаписи переговоров. По данным издания Folha de S.Paulo, глава государства принял такое решение после разразившегося в стране скандала вокруг его беседы с бизнесменом Жоэсли Батистой.

Разговор был записан на диктофон и стал причиной начала расследования в отношении президента по подозрению в коррупции.

Сообщается, что прибор издаёт неразличимые для человеческого слуха звуки, однако в то же время создаёт помехи для любых аудиозаписей и делает их совершенно невоспроизводимыми.

Напомним, 17 мая Батиста передал в суд аудиозапись, на которой президент якобы просит подкупить экс-спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, который инициировал импичмент прошлого президента Бразилии Дилмы Руссефф.

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