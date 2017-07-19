Трамп не отпускает Сенат на каникулы

Президент США Дональд Трамп выступает за то, чтобы Сенат не уходил на летние каникулы до тех пор, пока не будет решена судьба действующей в стране системы медицинской помощи Obamacare, сообщил пресс-секретарь главы государства Шон Спайсер.



В среду Трамп в Белом доме в закрытом режиме проводил ланч с сенаторами-республиканцами, на котором обсуждался этот вопрос.

"На ланче в Белом доме с сенаторами-республиканцами президент сказал, что Сенат должен работать, пока не решен вопрос с системой здравоохранения", — написал Спайсер в Twitter.

Ранее лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл сообщил, что традиционные каникулы сенаторов будут перенесены на две недели и начнутся 14 августа в связи с обсуждением реформы здравоохранения.