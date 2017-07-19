И это не все. Потенциально русские могут уступить Азербайджану и европейский рынок. Месяц назад, в конце июня, президент РФ Владимир Путин дал старт стыковке мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток» и по телефону поздравил с этим событием турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

В России придают огромное значение амбициозному проекту «Газпрома», поэтому и курирует его лично президент. Причем его значение определяется не только сугубо экономической выгодой, но и геополитическими перспективами. Именно этот трубопровод призван поставить крест на украинских транзитных маршрутах доставки российского газа в Европу. Запуск первой нитки ожидается уже в 2018 году, второй, по которой, собственно, газ и пойдет в Европу — в 2019 году. «Газпром» уже вложил в проект почти 42 млрд рублей, и россиянам внушается мысль о победном шествии данного проекта по странам и континентам.

Но если рассматривать ситуацию с «Турецким потоком» не через пропагандистские очки, а объективно, то оказывается, что на турецком направлении российский газ не столько побеждает, сколько, наоборот, уступает своему прямому с недавних пор конкуренту – «голубому топливу» из Азербайджана.

В трубе пока одни парадоксы

Соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток» было подписано Москвой и Анкарой осенью 2016 года. В мае того же года «Газпром» начал строительство морского участка «Турецкого потока» у российского побережья Черного моря.

Вообще же «Турецкий поток» — газотранспортный маршрут, который пройдет по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой очереди составит 15,75 млрд кубометров газа в год. Ежегодно по «Турецкому потоку» планируется поставлять около 31,5 млрд кубометров газа. Компания «Газпром» оценивает строительство двух ниток «Турецкого потока» в $6 млрд.

Руководство российского газового концерна считает, что «Турецкий поток» будет востребован и европейским рынком, и турецким. Глава «Газпрома» Алексей Миллер утверждает, что в Турции спрос на российский газ растет, в настоящее время российские поставки составляют 53% от внутреннего рынка Турции, а будет еще больше.

Но так ли все прекрасно на самом деле, как следует из слов высокопоставленного российского чиновника? Напомним, что «Турецкий поток» в свое время стал альтернативой газотранспортному проекту «Южный поток», от которого Россия была вынуждена отказаться в конце 2014 года из-за противодействия Еврокомиссии и интриг Болгарии, которая фактически сорвала работы по проекту. «Южный поток» должен был пройти через Черное море до болгарской Варны и дальше через страны ЕС до Баумгартена. Мощность газопровода должна была составить 63 млрд кубометров газа в год. «Турецкий поток» стал альтернативным маршрутом с прокладкой трубы через турецкую территорию. В конце 2015 – начале 2016 года в период обострения российско-турецких отношений проект был отложен.

После того, как Анкара принесла извинения за сбитый российский военный самолет, а Москва поддержала Эрдогана при попытке госпереворота в Турции, отношения между двумя странами вновь наладились, а переговоры по «Турецкому потоку» возобновились. Однако идут они не просто. Не случайно российский МИД устами своего замглавы Алексея Мешкова еще в конце мая заявил, что Москва ждет от Евросоюза гарантий по реализации второй нитки проекта газопровода «Турецкий поток», чтобы не повторился печальный опыт «Южного потока».

И Кремлю есть чего опасаться. Ведь помимо прочего, против него играют еще и международные санкции, под которые Россия попала в связи с присоединением Крыма. Во всяком случае, в Москве активно обсуждают тот факт, что если вступит в силу нынешняя версия законопроекта о новых санкциях США против России, это может задержать и даже поставить под вопрос реализацию ключевых проектов «Газпрома» - «Северный поток–2» и «Турецкий поток».

Законопроект, разработанный американскими сенаторами, предусматривает право президента США вводить санкции в отношении лиц и компаний, инвестировавших в строительство Россией экспортных трубопроводов от $1 млн за раз или более $5 млн в течение года. Запрещено предоставлять для таких проектов оборудование, технологии и услуги. Весьма опасной для «Турецкого потока» считает такую перспективу один из ведущих российских экспертов в области ТЭК Михаил Крутихин.

По его мнению, если американские санкции будут расширены, при первом же риске их применения компания Allseas, занимающаяся укладкой трубы, может отказаться от дальнейших работ, считает он.

Не покладая рук работает и российское министерство энергетики, которое ведет переговоры по условиям транзита российского газа в Европу по второй нитке газопровода «Турецкий поток». В частности, Минэнерго РФ ожидает от турецких коллег документы о «точке выхода» газопровода на сухопутные участки Турции, а также о принятии «дорожной карты» для реализации сухопутной части проекта. Помимо этого, Анкара должна дать оценку воздействия «Турецкого потока» на окружающую среду.

Так что ситуация с «Турецким потоком» как минимум неоднозначная: строительство уже вовсю ведется, миллиарды вкладываются, но при этом еще целая куча согласований не проведена, а соглашений – не подписана.

Вход через «коридор»

И подобное положение дел – не случайность. Затевая «Турецкий поток», российские власти надеялись заполучить на свою сторону мощного союзника в лице Анкары. Но не тут то было. Глава Турецкой республики Реджеп Эрдоган явно не собирается плясать под чужую дудку и ведет свою игру, в том числе, и на газовом рынке. Международные эксперты утверждают, что приоритетом для Анкары является вовсе не «Турецкий поток», а Трансанатолийский газопровод (TANAP), поставляющий в Турцию и далее в Южную Европу азербайджанский газ.

Проектная мощность TANAP составляет 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд предназначены для Турции и 10 млрд - для потребителей в странах Южной Европы. На сегодняшний день единственной ресурсной базой для этой «трубы» является газ, добываемый на азербайджанском шельфе Каспия в рамках проекта «Шах-Дениз-2».

Газопровод TANAP – составная частью проекта «Южный газовый коридор», который также включает вторую стадию разработки месторождения Шах-Дениз, расширение существующего Южнокавказского газопровода Баку – Тбилиси – Эрзерум и строительство Трансадриатического трубопровода (ТАР). Стоимость создания «Южного газового коридора» превышает 40 млрд евро. Причем затраты Баку оцениваются в 12-13 млрд евро.

Многие скептики, особенно в России, считают, что «Южный газовый коридор» обходится для Баку слишком дорого, а объемы, которые получит Европа, невелики. Однако на Западе данный проект рассматривается, как альтернатива поставкам российского газа в Европу, поэтому пользуется поддержкой со стороны ЕС и США.

Что же касается позиции Турции, то ее четко сформулировал на прошедшем недавно в Стамбуле XXII Всемирном нефтяном конгрессе премьер-министр страны Бинали Йылдырым. Он подчеркнул, что целью энергетической политики Турции является диверсификация поставок энергоресурсов, но при этом сделал акцент на том, что Турция, Азербайджан и Грузия продемонстрировали мировому сообществу эффективность регионального взаимодействия, наглядным примером чему стала реализации проектов строительства трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзерум.

И Азербайджан в полной мере намерен воспользоваться неожиданно сложившимся, но весьма выгодным для себя геополитическим раскладом. На том же самом стамбульском нефтяном конгрессе президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал акцент на растущую газовую мощь его страны.

«Доказанные запасы природного газа в Азербайджане равны 2,6 триллиона кубометров, и эти запасы позволят обеспечить газом как страны региона, так и Европы в ближайшие десятилетия», - заявил азербайджанский лидер. При этом озвученная им цифра запасов «голубого топлива» даже несколько превосходит ту, что ранее называли представители азербайджанского правительства (2,5 трлн кубометров).

Конечно, не нужно думать, что у азербайджанского газа нет никаких проблем. Они есть – например, связанные с некоторым снижением добычи. Азербайджанская государственная энергокомпания SOCAR, в частности, сообщила, что в январе–мае 2017 года добыча газа в стране сократилась на 6% по сравнению с тем же периодом годом ранее. А по прогнозу Минэнерго Азербайджана, в 2017 году добыча «голубого топлива» в стране упадет с 29,24 млрд до 28,39 млрд кубометров.

Однако планы газовой экспансии у Баку серьезные. Несмотря на негативные прогнозы от Минэнерго, в начале июня во время проведения в Баку международной конференции Caspian Oil & Gas-2017 президент страны Ильхам Алиев сообщил о намерении увеличить добычу газа в стране до 44,5 млрд кубометров в 2020 году. При этом «Шах-Дениз-2» должен обеспечить прирост в объеме 16 млрд кубометров в год.

Что это означает? То, что Азербайджан в своей газовой игре, как на турецком, так и на европейском поле, выступает с серьезными козырями на руках и знает, как их разыгрывать. В то же время у главного и ключевого конкурента Баку – России – многие козыри оказались биты в силу международной напряженности, западных санкций и геополитических интересов Анкары. При таких раскладах итог игры нетрудно предсказать.