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«Карабах» едет в Приднестровье Лига чемпионов

Автор: Отдел спорта 

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов агдамский «Карабах» сыграет с «Шерифом», представляющим Молдову.

Это стало известно сегодня после ответного матча второго раунда между албанским «Кукеси» и «Шерифом». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу албанцев. В первой игре тираспольцы победили с результатом 1:0, а потому по сумме двух встреч они вышли в следующий этап.

Первый матч состоится 25 или 26 июля в Баку, ответная встреча - 1 или 2 августа в Тирасполе.

Отметим, что Тирасполь – столица непризнанного государства под названием «Приднестровская Молдавская Республика». Тираспольский «Шериф» выступает в чемпионате Молдовы и представляет Молдову в еврокубках.

Азербайджанские команды уже играли в еврокубках против приднестровцев. В Кубке Интертото-2006 имишлинский «МКТ Араз» встречался с клубом «Тирасполь». Дома азербайджанские футболисты выиграли со счетом 1:0, а в гостях уступили – 0:2.

А в Лиге Европы-2014/15 с «Тирасполем» играл уже бакинский «Интер». На выезде «Интер» выиграл со счетом 3:2, а дома победил 3:1.

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